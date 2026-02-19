Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:30, 19 февраля 2026МирЭксклюзив

Последствия ареста бывшего принца Эндрю для британской королевской семьи оценили

Политолог Асафов: Задержание Эндрю вряд ли сильно ударит по британской короне
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Задержание бывшего принца Эндрю — это неприятный удар для британской короны, но в целом ситуация вряд ли что-то серьезно поменяет, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог сливать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны.

Политолог усомнился, что задержание брата короля Карла III действительно связано с делом финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку в британской прессе есть разные версии происходящего. Вместе с тем Асафов считает, что хоть удар по британской короне и неприятный, он вряд ли серьезно повлияет на королевскую семью.

«Я думаю, что после того, как британская монархия пережила очень много скандальных эпизодов за последние 20-25 лет, еще один не сильно повлияет на нее. Опять же, если еще будет доказана или декларирована связь Эндрю с Эпштейном. Это еще один такой сомнительный репутационный эпизод в британском институте монархии. Мне кажется, серьезно это ситуацию как-то не поменяет», — прокомментировал эксперт.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прибыли за крупными птицами». У западных границ Украины заметили несколько санитарных самолетов. За кем они могли прилетать?

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Сто известных женщин России раскроют секреты успешной карьеры

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Суд огласил решение по вопросу ужесточения наказания забравшему деньги у Долиной курьеру

    Украине предрекли летние проблемы с электроэнергией

    Терроризирующий Москву циклон сняли из космоса

    В России заявили об эвакуации 200 офицеров НАТО в состоянии комы из Украины

    Медведев назвал условие возвращения в Россию иностранных компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok