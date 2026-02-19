Последствия ареста бывшего принца Эндрю для британской королевской семьи оценили

Политолог Асафов: Задержание Эндрю вряд ли сильно ударит по британской короне

Задержание бывшего принца Эндрю — это неприятный удар для британской короны, но в целом ситуация вряд ли что-то серьезно поменяет, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что бывшего принца и брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора арестовали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Рассматривается версия, что он мог сливать американскому финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну государственные тайны.

Политолог усомнился, что задержание брата короля Карла III действительно связано с делом финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку в британской прессе есть разные версии происходящего. Вместе с тем Асафов считает, что хоть удар по британской короне и неприятный, он вряд ли серьезно повлияет на королевскую семью.

«Я думаю, что после того, как британская монархия пережила очень много скандальных эпизодов за последние 20-25 лет, еще один не сильно повлияет на нее. Опять же, если еще будет доказана или декларирована связь Эндрю с Эпштейном. Это еще один такой сомнительный репутационный эпизод в британском институте монархии. Мне кажется, серьезно это ситуацию как-то не поменяет», — прокомментировал эксперт.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор «не стоит выше закона» и должен рассказать властям Великобритании и США о своих связях с Джеффри Эпштейном.