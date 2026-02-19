Поставки российской пшеницы в одну страну взлетели

РИА Новости: Экспорт российской пшеницы в Южную Корею вырос в 1,7 раза в январе

В начале 2026 года Южная Корея почти вдвое нарастила импорт российской пшеницы. О резком росте экспорта ключевой отечественной агрокультуры в азиатскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

По итогам января суммарные объемы поставок пшеницы из России в Южную Корею достигли отметки в 10,7 миллиона долларов в денежном выражении. Для сравнения, годом ранее показатель находился на уровне 6,2 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев стоимость российского экспорта увеличилась на 4,5 миллиона долларов, или примерно в 1,7 раза.

Наращивание поставок позволило России войти в тройку крупнейших поставщиков пшеницы на южнокорейский рынок с долей в 15,6 процента. Первое место по этому показателю заняли Соединенные Штаты (53,9 процента), а на второй строчке оказалась Австралия (22,1 процента).

В прошлом году российские аграрии столкнулись с серьезной проблемой при сбыте пшеницы за рубеж. В июле-декабре два десятка стран отказались от импорта важнейшей отечественной агрокультуры. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали острую конкуренцию на глобальном рынке.