Появились подробности о взорвавшем гранату при задержании в российском регионе

МВД: Взорвавший гранату в Ростовской области был в розыске

Мужчина, взорвавший боевую гранату при задержании в Ростовской области, находился в федеральном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники уголовного розыска из Таганрога прибыли в село Николаевка, узнав, что там может находиться разыскиваемый гражданин 1981 года рождения. При его задержании он привел в действие боевую гранату, в результате чего ранения получили двое силовиков. Сам правонарушитель не выжил.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая установит обстоятельства произошедшего.