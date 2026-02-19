Реклама

Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

В Ростовской области мужчина подорвал гранату, когда его задерживали полицейские
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Злоумышленник находился в розыске, он не выжил. Двое сотрудников полиции получили травмы.

Как уточняет Telegram-канал «112», все произошло в Неклиновском районе. Мужчина вел себя агрессивно при задержании и достал гранату. После этого прозвучал взрыв.

Ранее в Забайкальском крае сотрудники силовых структур выявили в одной из местных колоний подпольную ячейку, которая склоняла осужденных к терроризму.

