Россиянин подорвал гранату при попытке задержания

В Ростовской области мужчина подорвал гранату, когда его задерживали полицейские

Мужчина подорвал гранату при попытке его задержания полицейскими в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Злоумышленник находился в розыске, он не выжил. Двое сотрудников полиции получили травмы.

Как уточняет Telegram-канал «112», все произошло в Неклиновском районе. Мужчина вел себя агрессивно при задержании и достал гранату. После этого прозвучал взрыв.

