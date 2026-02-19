Путин напомнил судьям знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Путин: Вор должен сидеть в тюрьме, но за небольшие преступления не обязательно

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей, напомнил им знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя». Ее передает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Глава государства процитировал участникам совещания слова следователя Глеба Жеглова о том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Однако, отметил он, за небольшие преступления не обязательно сразу отправлять человека за решетку. Видео с выступлением Путина опубликовал канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах президент говорит, что «в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы, за-за какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решётку — не всегда это обоснованно».

Путин считает самым главным — необратимость наказания, а каким оно должно быть решать судьям.

Он также высказался про нехватку судей в стране. По его словам, кадровый дефицит составляет около 15 процентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах