Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 19 февраля 2026Силовые структуры

Путин напомнил судьям знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Путин: Вор должен сидеть в тюрьме, но за небольшие преступления не обязательно
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей, напомнил им знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя». Ее передает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия.

Глава государства процитировал участникам совещания слова следователя Глеба Жеглова о том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Однако, отметил он, за небольшие преступления не обязательно сразу отправлять человека за решетку. Видео с выступлением Путина опубликовал канал «Вы слушали Маяк».

На кадрах президент говорит, что «в известном фильме было сказано, все мы помним, вор должен сидеть в тюрьме. Но есть нюансы, за-за какие-то небольшие правонарушения сразу запирать человека за решётку — не всегда это обоснованно».

Путин считает самым главным — необратимость наказания, а каким оно должно быть решать судьям.

Он также высказался про нехватку судей в стране. По его словам, кадровый дефицит составляет около 15 процентов в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестован скандальный брат короля Карла III. Бывший принц мог сливать финансисту-педофилу Эпштейну государственные тайны

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Захарова раскритиковала заявление американцев о переговорах в Женеве

    Россию предупредили о перспективе агрессии стран Центральной Азии и НАТО

    Связи королевской семьи с Эпштейном начали расследовать девять полицейских управлений

    В России отреагировали на желание Украины втянуть Европу в переговоры

    В Госдуме указали на попытки поссорить Россию с США

    Инфляционные ожидания россиян упали

    Российский «Гонец» назвали примером удачной конверсии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok