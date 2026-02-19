Реклама

Силовые структуры
15:08, 19 февраля 2026Силовые структуры

Путин порассуждал о возможности замены человека искусственным разумом

Путин: Решения судов должны приниматься человеком, его не заменят технологии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодном совещании судей, порассуждал о возможности заменить человека искусственным интеллектом в сфере правосудия. Об этом передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, судебные решения касаются судеб людей и их должен принимать только человек, несмотря на развитие технологий.

«Трудно предсказать, что будет завтра, но бесспорно, что, во всяком случае сегодня, никакие технологии не заменят судью», — отметил глава государства.

Он уверен, что «только человек может увидеть, почувствовать, понять тончайшие нюансы в делах, которые рассматриваются судом». «Только человеку присущи качества, основанные на его опыте, общей культуре, интуиции, характере», — сказал Путин, добавив, что чувство справедливости и гуманизма нередко определяют исход правовых споров.

Президент также напомнил судьям знаменитую фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя» о том, что «вор должен сидеть в тюрьме». Однако, отметил он, за небольшие преступления не обязательно сразу отправлять человека за решетку.

