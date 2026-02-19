Реклама

19 февраля 2026

Раскрыт гонорар Глюкозы за концерт в День защитника Отечества

«Абзац»: Певица Глюкоза готова выступить 23 февраля за 3,5 миллиона рублей
Ольга Коровина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, готова выступить в День защитника Отечества за 3,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Абзац».

Отмечается, что так артистка оценила стоимость концерта на столичной площадке. Как сообщает издание, отдельно организаторам нужно будет оплатить бытовой райдер Глюкозы, в который входят легкие закуски и дорогой французский коньяк.

Ранее исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов поддержал идею бесплатных выступлений на мероприятиях в честь Дня защитника Отечества. По его словам, 23 февраля безвозмездные концерты могли бы давать народные и заслуженные артисты. Муромов подчеркнул, что сам готов спеть «просто так» и не видит в этом сложностей.

