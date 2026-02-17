Реклама

19:53, 17 февраля 2026Культура

Российских артистов призвали бесплатно выступить 23 февраля

Михаил Муромов призвал артистов бесплатно выступать в День защитника Отечества
Ольга Коровина
Михаил Муромов

Михаил Муромов . Фото: Антон Белицкий / РИА Новости

Певец Михаил Муромов поддержал идею бесплатных выступлений на мероприятиях в честь Дня защитника Отечества. Его комментарий приводит «Абзац».

По словам исполнителя, 23 февраля безвозмездные концерты могли бы давать народные и заслуженные артисты. Муромов подчеркнул, что сам готов спеть «просто так» и не видит в этом сложностей. «Есть мероприятия, где нужно часть души отдать, деньги ничего не решают», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что исполнители Леонид Агутин и Анжелика Варум заработают около 9,5 миллиона рублей за стадионное выступление в Тольятти в День защитника Отечества. Также известно, что певица МакSим готова дать концерт 23 февраля за 4 миллиона рублей. По данным Mash, обычно она просит за 45-минутное выступление на 500 тысяч рублей больше, однако согласна сделать скидку ветеранам.

