Российский спортсмен завоевал первую медаль на Олимпиаде

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:01, 19 февраля 2026Экономика

Раскрыт объем отклоненных российскими банками платежей

НСПК: За 2025 год российские банки отклонили операций на 20 миллиардов рублей
Вячеслав Агапов

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

За 2025 год российские банки отклонили операции на миллиарды рублей. Объем таких платежей раскрыл заместитель директора операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил представитель оператора национальной платежной карты «Мир», за год заблокировали потенциально мошеннических операций на 20 миллиардов рублей. Эти платежи имели разметку сервиса НСПК, Помимо этой системы, механизм маркирования потенциальных мошеннических операций есть и у Системы быстрых платежей (СБП).

«Мы уже протестировали его с рядом банков для того, чтобы более эффективно банки могли получать риск-индикаторы и тем самым приостанавливать мошеннические операции», — заявил Дорофеев.

Как ранее объяснил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, банки могут отклонять переводы россиян из-за их нетипичного поведения. Их может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения или устройство, с помощью которого она осуществляется. Среди возможных причин также могут быть подозрительные частота проведения операций или их адресат. Например, банк может насторожить перевод миллиона рублей от пользователя, который ранее не совершал платежи на сумму более 20 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США могут заключить с Россией договор и снять санкции. Что они хотят взамен?

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Макрон захотел решить вопросы с Трампом перед своим уходом

    Олимпийская чемпионка назвала победы Клебо в отсутствие россиян нелегитимными

    США столкнулись с рекордным скачком торгового дефицита

    НАБУ обвинило высшую власть Украины в связях с коррупционными схемами

    Mazda отказалась от шайбы и кнопок управления в своих машинах

    Иностранный лидер назвал Россию великой страной

    Подарок за 31-го ребенка у СК попросил скандально известный российский многоженец

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok