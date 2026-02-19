Раскрыт способ определить болезни по состоянию языка

Стоматолог Лысенко: Трещины на языке могут свидетельствовать об анемии

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Павел Лысенков считает, что по состоянию языка можно судить о нарушениях в организме. Неочевидный способ заподозрить болезнь он раскрыл в беседе с Life.

По словам Лысенкова, язык часто называют «зеркалом здоровья», так как трещины, налет и другие видимые изменения на нем помогают определить проблемы не только в полости рта, но и в организме в целом.

Так, эксперт уточнил, что внезапно появившиеся трещины на языке, особенно если они сопровождаются болью, жжением или повышенной чувствительностью, могут свидетельствовать о дефиците витаминов, анемии, грибковых, вирусных или бактериальных инфекциях, а также о реакции на лекарства или стресс. При этом обычные складчатые трещины, которые не вызывают дискомфорта, считаются вариантом нормы.

Лысенков подчеркнул, что при появлении подозрительных признаков на языке важно обратиться к стоматологу или другому специалисту, который сумеет провести правильную диагностику. Он также посоветовал регулярно чистить язык и следить за гигиеной полости рта, чтобы своевременно замечать изменения.

