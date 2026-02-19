Реклама

04:35, 19 февраля 2026Культура

Раскрыта причина смерти звезды фильма «Маска»

NYP: Причиной смерти 60-летнего актера Питера Грина стал несчастный случай
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Кадр из к/ф «Маска»

Раскрыта причина загадочной смерти 60-летнего актера Питера Грина, известного многим по кинокартинам «Маска» и «Криминальное чтиво». Как пишет издание New York Post со ссылкой на судмедэксперта, произошел несчастный случай.

Несмотря на то, что Управление главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердило, что Грин получил огнестрельное ранение в левую подмышечную область с повреждением плечевой артерии, смерть официально признана несчастным случаем.

До этого же сообщалось, что в квартире якобы были найдены улики, которые указывали на причастность к гибели Грина ирландских преступных группировок Нью-Йорка.

Питер Грин умер 12 декабря 2025 года. Актер сыграл в 95 фильмах, в двух фильмах не был указан в титрах. Кроме того, стал продюсером кинокартины «Подлый удар».

Ранее стало известно о смерти легендарной художницы и мультипликатора Джейн Баэр, которая работала над известными проектами Disney.

