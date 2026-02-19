Реклама

16:32, 19 февраля 2026Силовые структуры

Раскрыты перспективы взорвавшего подругу россиянина

В Туле осудили мужчину, пытавшегося взорвать девушку гранатой
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Туле осудили мужчину, пытавшегося взорвать девушку гранатой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Как установил суд, летом 2025 года местный житель приобрел у знакомого ручную гранату, которую хранил у себя дома. 29 августа того же года в ходе конфликта со своей девушкой выдернул чеку и, находясь на безопасном расстоянии, бросил взрывное устройство в ее сторону. В результате взрыва пострадавшая получила тяжкий вред. Злоумышленник не пострадал.

Следователи оперативно провели необходимые следственные действия и зафиксировали все обстоятельства произошедшего. Также была собрана достаточная доказательная база.

Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы и штрафу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе совершили заказную расправу над ректором вуза и его племянником.

