Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 19 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на регион России

Богомаз: Над Брянской областью за сутки сбили более 160 беспилотников ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout i / Reuters

Над Брянской областью за сутки сбили более 160 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности массированной атаки на регион России раскрыл губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, в течение суток дроны противника сбивали силами подразделений противовоздушной обороны, мобильно-огневых групп бригады «БАРС-Брянск», а также Росгвардии.

Всего в небе над Брянской областью было уничтожено 163 беспилотника.

Ранее сообщалось, что ВСУ массированно атаковали Россию после слов президента Украины Владимира Зеленского о разочаровании в переговорах. За ночь было сбито 113 дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не понимает Путина и Трампа». Бывший президент Украины указал на ошибки Зеленского в переговорах

    В России с 1 марта возьмутся за беременных на федеральном уровне

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Внучка экс-президента Узбекистана показала откровенное фото с женихом

    Масштабы использования сервиса «второй руки» оценили

    В России прокомментировали иск экс-замминистра обороны Иванова об отправке на СВО

    ВСУ уличили в сокрытии иностранных пилотов

    В Кремле высказались о месте и дате проведения новых переговоров по Украине

    Российская полиция оказалась за гранью своих возможностей

    Песков раскрыл подробности закрытой встречи Мединского в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok