Раскрыты подробности массированной атаки ВСУ на регион России

Богомаз: Над Брянской областью за сутки сбили более 160 беспилотников ВСУ

Над Брянской областью за сутки сбили более 160 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности массированной атаки на регион России раскрыл губернатор Александр Богомаз в Telegram.

По данным главы региона, в течение суток дроны противника сбивали силами подразделений противовоздушной обороны, мобильно-огневых групп бригады «БАРС-Брянск», а также Росгвардии.

Всего в небе над Брянской областью было уничтожено 163 беспилотника.

Ранее сообщалось, что ВСУ массированно атаковали Россию после слов президента Украины Владимира Зеленского о разочаровании в переговорах. За ночь было сбито 113 дронов.