Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:31, 19 февраля 2026Россия

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ

Ведерников: На Великолукской нефтебазе начался пожар из-за атаки ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Sychkova / Global Look Press

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Псковскую область загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

Все экстренные службы находятся на месте происшествия. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников объекта нет.

Михаил Ведерников просит сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее губернатор Псковской области сообщил о том, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру в Великих Луках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Заключенный съел сокамерника

    В США рассказали о «трудном выживании» российских Ту-22М3

    В США заявили о готовности Украины допустить участие России в управлении Донецкой областью

    Резервуар с нефтепродуктами загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ

    Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о дискуссиях по Украине

    ВСУ атаковали гражданскую инфраструктуру в Псковской области

    Семья экс-генерала ВСУ нашла необычный способ заработать на россиянах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok