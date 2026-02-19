Резервуар с нефтепродуктами загорелся в российском регионе из-за атаки ВСУ

Ведерников: На Великолукской нефтебазе начался пожар из-за атаки ВСУ

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Псковскую область загорелся один из резервуаров с нефтепродуктами на Великолукской нефтебазе. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

Все экстренные службы находятся на месте происшествия. По предварительной информации, пострадавших среди гражданского населения и сотрудников объекта нет.

Михаил Ведерников просит сохранять спокойствие и следить за информацией только из проверенных источников. Опасность атаки БПЛА сохраняется.

Ранее губернатор Псковской области сообщил о том, что ВСУ атакуют гражданскую инфраструктуру в Великих Луках.