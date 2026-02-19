Реклама

Экономика
17:57, 19 февраля 2026Экономика

Россиян научили проветривать квартиру зимой

Директор УК Золоев: Зимой нужно проветривать квартиру каждый день
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Подоксенов / РИА Новости

Проветривать квартиру зимой необходимо каждый день. Об этом россиянам рассказал генеральный директор Управляющей компании СК10 Евгений Золоев в беседе с MK.ru.

По словам эксперта, в холодное время года в квартире нужно поддерживать постоянную температуру и избегать резких перепадов. Так, в жилых помещениях должно быть от 18 до 22 градусов. Создать нужные условия поможет установка комнатных термостатов. При этом нельзя забывать о необходимости проветривать квартиру минимум несколько минут в день.

Золоев также рекомендовал установить на стену или окно приточные клапаны для подогрева воздуха. Они обеспечат стабильный приток кислорода в жилье, но исключат сквозняки и теплопотери. По словам специалиста, именно накапливание углекислого газа и сухости в квартире зимой вызывает у жильцов сонливость и усталость.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что длительное нахождение в помещениях с низкой влажностью может быть опасно для глаз и носа.

