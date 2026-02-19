Россиянам описали порядок действий при травме из-за упавшего на голову льда

Юрист Атаханова: При падении льда на голову зафиксируйте ЧП на видео

После падения снежной или ледяной глыбы на голову с крыши здания в первую очередь необходимо вызвать скорую помощь и полицию. Порядок действий в такой ситуации описала адвокат МКА «Закон и Решение», член Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Зульфия Атаханова в разговоре с РИАМО.

Еще одна важная задача, которую следует выполнить в первую очередь — фиксация ЧП на видео. «Не уходите с места. (...) Снимайте на видео место падения, глыбы снега, отсутствие ограждений. Если ленты натянуты — это доказательство, что управляющая компания знала об опасности», — пояснила Атаханова.

Помимо этого, юрист порекомендовала записать контакты очевидцев, чтобы опровергнуть возможную версию УК о том, что человек «сам упал». Следующий шаг — обратиться в трамвпункт, даже если после случившегося остались лишь легкие ушибы. «В документах обязательно укажите: "травма получена в результате падения снега с крыши дома номер такой-то". Направьте в УК копии документов. Часто они пытаются откупиться на этом этапе», — поделилась информацией адвокат.

