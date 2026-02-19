Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:58, 19 февраля 2026Экономика

Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

Решетникова: Снижения ставок по ипотеке вряд ли стоит ожидать до заседания ЦБ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Российские банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с ТАСС поделилась своим мнением, почему так происходит.

Решетникова отмечает, что банки в данный момент сохраняют сдержанность и сокращать разрыв между ключевой ставкой и рыночной ипотекой на спешат, даже несмотря на то, что задел для этого есть.

«Массового снижения базовых ставок по рыночной ипотеке до следующего заседания ЦБ вряд ли стоит ожидать. Банки все-таки сохраняют осторожность и, видимо, ожидают более существенного снижения ключевой ставки», — считает Решетникова.

Материалы по теме:
Участникам СВО дают ипотеку под 2% и ниже. Какие программы у ветеранов самые востребованные в 2026 году
Участникам СВО дают ипотеку под 2% и ниже. Какие программы у ветеранов самые востребованные в 2026 году
18 февраля 2026
Налоговый вычет по ипотеке: как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Налоговый вычет по ипотеке: как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Сегодня

Эксперт также добавила, что на сегодняшний день максимальная ипотечная ставка составляет около 25,99 процентов, а минимальная из доступных при кредитовании на стандартных условиях — 18,8 процента.

После того, как Центробанк снизил ключевую ставку в феврале, только три российских банка снизили базовые ставки на 0,5 процентных пункта.

Ранее в Российской гильдии риелторов (РГР) предложили изменить правила покупки квартир с льготной ипотекой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это было странно». Такера Карлсона задержали в Израиле, где он брал интервью у посла США. Что об этом известно?

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Зеленский назвал место проведения новых мирных переговоров

    Киев придумал новый маневр на переговорах по Украине

    Мужчина расправился с набросившейся на его отца медведицей

    Мужчина грязно отомстил соседу за повсеместно испражняющуюся собаку

    Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

    Обновленная российская ракета разогналась до сверхзвуковой скорости

    Украине предрекли потерю Николаева и Одессы после переговоров в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok