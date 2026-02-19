Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

Российские банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с ТАСС поделилась своим мнением, почему так происходит.
Решетникова отмечает, что банки в данный момент сохраняют сдержанность и сокращать разрыв между ключевой ставкой и рыночной ипотекой на спешат, даже несмотря на то, что задел для этого есть.
«Массового снижения базовых ставок по рыночной ипотеке до следующего заседания ЦБ вряд ли стоит ожидать. Банки все-таки сохраняют осторожность и, видимо, ожидают более существенного снижения ключевой ставки», — считает Решетникова.
Эксперт также добавила, что на сегодняшний день максимальная ипотечная ставка составляет около 25,99 процентов, а минимальная из доступных при кредитовании на стандартных условиях — 18,8 процента.
После того, как Центробанк снизил ключевую ставку в феврале, только три российских банка снизили базовые ставки на 0,5 процентных пункта.
Ранее в Российской гильдии риелторов (РГР) предложили изменить правила покупки квартир с льготной ипотекой.