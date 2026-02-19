Россиянам ответили на вопрос о снижении ставок по ипотеке

Решетникова: Снижения ставок по ипотеке вряд ли стоит ожидать до заседания ЦБ

Российские банки пока не спешат снижать ставки по ипотеке, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена. Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в разговоре с ТАСС поделилась своим мнением, почему так происходит.

Решетникова отмечает, что банки в данный момент сохраняют сдержанность и сокращать разрыв между ключевой ставкой и рыночной ипотекой на спешат, даже несмотря на то, что задел для этого есть.

«Массового снижения базовых ставок по рыночной ипотеке до следующего заседания ЦБ вряд ли стоит ожидать. Банки все-таки сохраняют осторожность и, видимо, ожидают более существенного снижения ключевой ставки», — считает Решетникова.

Эксперт также добавила, что на сегодняшний день максимальная ипотечная ставка составляет около 25,99 процентов, а минимальная из доступных при кредитовании на стандартных условиях — 18,8 процента.

После того, как Центробанк снизил ключевую ставку в феврале, только три российских банка снизили базовые ставки на 0,5 процентных пункта.

Ранее в Российской гильдии риелторов (РГР) предложили изменить правила покупки квартир с льготной ипотекой.