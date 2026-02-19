Реклама

Россия
06:31, 19 февраля 2026

Россиянам раскрыли главный секрет успешного резюме

HR-эксперт Богословская: Хорошее резюме — рассказ о конкретных достижениях
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Хорошее резюме — это не перечень всех мест работы, а краткий и честный рассказ о том, какую пользу кандидат приносил компаниям, в которых работал, отметила руководитель сектора подбора персонала в Fix Price Татьяна Богословская. Такой главный секрет успешного резюме HR-эксперт назвала в беседе с «Лентой.ру».

«При составлении резюме важно помнить, что рекрутер в среднем тратит на первичный просмотр всего несколько минут, поэтому документ должен быть максимально понятным и структурированным. В первую очередь мы рекомендуем четко указать желаемую позицию и ключевые компетенции. Когда в начале резюме есть понятное описание профессионального профиля и сильных сторон, шансы быть замеченным значительно выше», — поделилась Богословская.

Также специалист рекомендовала уделить особое внимание опыту работы. Она объяснила, что важно не просто вставлять в документ обязанности из должностной инструкции, а указать конкретные выполненные задачи или достигнутый результат.

«При этом не забывайте, что ссылаться надо на те результаты, о которых вы можете рассказать, не нарушая коммерческую тайну, иначе на собеседовании вы не сможете доказать свои слова фактами», — добавила она.

На собеседовании ключевую роль играет осознанность кандидата. Работодателю важно видеть, что человек понимает, зачем он идет именно в эту компанию и на эту роль. Хорошо, когда кандидат может связать свой опыт и навыки с задачами вакансии, а не ограничивается общими формулировками

Татьяна БогословскаяHR-эксперт

Важное дополнение к резюме, которое помогает кандидату раскрыть свою мотивацию и показать, почему именно он подходит на конкретную позицию, по словам Богословской, — это сопроводительное письмо. Она объяснила, что для работодателя наличие такого письма — показатель заинтересованности соискателя.

«Это значит, что человек не рассылает резюме всем подряд, а действительно хочет работать именно в этой компании. Кроме того, сопроводительное письмо помогает рекрутеру быстрее понять, насколько ценности кандидата совпадают с корпоративной культурой. Можно добавить, что, если сопроводительное написано под конкретную вакансию с указанием, чем данный кандидат может быть полезен компании или напишет где сталкивался с похожими задачами, это также повысит шансы», — добавила эксперт.

Кроме того, HR-специалист рекомендовала относиться к резюме как к визитной карточке. Рекрутерам приятно, когда кандидат поставил фото в резюме, написал о себе подробнее в графе «обо мне» и указал ключевые навыки, заключила Богословская.

Ранее стало известно, что наиболее востребованными вакансиями для подростков в возрасте от 16 до 18 лет оказались операторы кол-центров. Спрос на такую сферу деятельности за год вырос на 38 процентов.

В этой области средние предлагаемые зарплаты для подростков составили 48,5 тысячи рублей в месяц. Как считают эксперты, данная позиция остается одной из самых доступных для молодежи. Вызвано это простотой работы и возможностью самому определять график занятости.

    Обсудить
