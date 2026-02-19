Реклама

12:00, 19 февраля 2026Экономика

Россияне бросились брать ипотеку

ОКБ: Выдачи ипотеки в России выросли на 146 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В январе 2026 года число выданных ипотек выросло на 146 процентов в годовом выражении. О том, что россияне практически бросились брать кредиты на жилье, пишет ТАСС со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Всего за месяц выдали 74,75 тысячи ипотек против 30,43 тысячи в январе 2025 года. При этом в месячном выражении показатель снизился на 56 процентов — в декабре 2026-го было выдано 171,05 тысячи кредитов. Объем выдачи за месяц также сократился — на 57 процентов, до 352,47 миллиарда рублей, а за год вырос на 201 процент.

На новостройки в январе пришлось 50 процентов от всего ипотечного жилья и 61 процент от общего объема выданных кредитов. По сравнению с декабрем показатели почти не изменились. Годом ранее доля первичного жилья занимала 52 процента от общего количества и 69 процентов от общего объема ипотечного кредитования.

Ранее в Российской гильдии риелторов (РГР) предложили сделать обязательной чистовую отделку в квартирах, купленных с помощью льготной ипотеки. Таким образом авторы инициативы рассчитывают снизить период между покупкой жилья и переездом.

