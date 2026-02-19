Реклама

Экономика
19:34, 19 февраля 2026Экономика

Россиянин сделал из квартиры свалку и не впускал туда семью

Житель Новосибирска превратил жилье в свалку, чтобы не пускать туда жену и дочь
Нина Ташевская
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Житель Новосибирска превратил квартиру в свалку, чтобы не впускать туда семью. Об этом сообщает управление ФССП по российскому региону.

Несколько лет назад семья получила квартиру по программе расселения аварийного жилья. Собственниками стали отец и совершеннолетняя дочь-инвалид, но мужчина отказался впускать ее в квартиру. Тогда его бывшая жена вместе с дочерью через суд получили право на доступ в недвижимость.

Однако, когда они пытались заселиться, обнаружили, что квартира до потолка завалена хламом. 72-летний пенсионер лишь оставил узкую тропинку к комнате дочери — он считает, что таким образом выполнил требования суда. Судебные приставы потребовали расчистить жилье принудительно. Для вывоза мусора понадобились два грузовика.

Ранее в Варшаве пенсионер захламил квартиру мебелью и мусором до потолка настолько, что больше не смог там жить и переехал в машину.

