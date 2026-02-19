Реклама

19:27, 19 февраля 2026

Россиянку после неудачной салонной стрижки сравнили с вороной Каркушей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @krivoruchko_irina

Преподавательница йоги Ирина Криворучко из России показала неудачную салонную стрижку и рассмешила пользователей сети, которые сравнили ее с вороной Каркушей. Видео появилось на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Женщина рассказала, что обратилась к известному в своем городе мастеру с запросом сделать ей либо пикси, либо каре длиной чуть ниже подбородка с прямой челкой до середины лба. Однако специалистка заявила, что знает, какая прическа больше подойдет клиентке, и начала работу, отвернув ее от зеркала.

В итоге на размещенных кадрах автор ролика предстала со стрижкой микро-боб до мочек ушей и чрезмерно короткой торчащей челкой. «Я поняла, что будет звездец, когда она мне челку выстригала», — отметила Криворучко.

Видео набрало 1,6 миллиона просмотров. «Скажите адрес, я хочу открыть магазин шапок напротив», «Вас подстриг мой младший сын! Сразу узнаю срез!», «Так вы хотя бы шлем сняли, а то заинтриговали и не показали [стрижку]», «Вы так похожи на Каркушу из "Спокойной ночи, малыши"», «Ее [парикмахера] мужчина ей с вами изменял?», «Стрижка выглядит антидемографично, даже контрацептуально», — пошутили зрители.

«Ребята, вы все невероятные! Столько поддержки и смеха от вас — смеюсь весь день», — заявила в ответ йога-инструктор.

Ранее в феврале сообщалось, что юзерша с никнеймом @manicllama88 сходила в парикмахерскую и описала новую стрижку фразой «я раздавлена».

