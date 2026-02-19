Российская тревел-блогерша описала сливочное масло в США словами «культурная пропасть»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила сливочное масло в этой стране и у себя на родине. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, американцы едят сливочное масло 80-процентной жирности, которое встречается повсеместно. Но россиянка призналась, что вкус у такого продукта напоминает «водичку с амбициями». «Они используют масло иначе. Они не кладут его пачками в пюре, чтобы было вкусно. Они мажут его тоненьким прозрачным слоем на горячий тост так, чтобы было видно хлеб», — объяснила туристка.

При этом граждан США устраивает «стреляющее от влаги» сливочное масло во время жарки блюд. Они также не брезгуют использовать спреи из растительных масел. «И вот тут я увидела культурную пропасть. Ведь для меня, как и для многих из вас, масло — это вкус детства. Это "намазать потолще" и "завидуют соседи" — такое возможно только в России. Мучилась я с американским 80-процентным маслом и проклинала себя от того, что толком приготовить ничего не могу», — подытожила путешественница.

Ранее Ершова описала жизнь российского комьюнити в США фразой «армяне позаботились о нас». Автор публикации призналась, что в этой стране можно купить почти все, но найти настоящие соленые огурцы для оливье и винегрета — почти невыполнимая миссия.