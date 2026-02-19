Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 19 февраля 2026Путешествия

Российская тревел-блогерша описала сливочное масло в США словами «культурная пропасть»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeffrey Greenberg / Universal Images Group via Getty Images

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и сравнила сливочное масло в этой стране и у себя на родине. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, американцы едят сливочное масло 80-процентной жирности, которое встречается повсеместно. Но россиянка призналась, что вкус у такого продукта напоминает «водичку с амбициями». «Они используют масло иначе. Они не кладут его пачками в пюре, чтобы было вкусно. Они мажут его тоненьким прозрачным слоем на горячий тост так, чтобы было видно хлеб», — объяснила туристка.

Материалы по теме:
«Худо, брат, жить в Париже» Как ржаной хлеб стал частью идентичности россиян и что в нем не нравилось иностранцам
«Худо, брат, жить в Париже»Как ржаной хлеб стал частью идентичности россиян и что в нем не нравилось иностранцам
2 декабря 2021
Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Телки — на выход.Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
2 августа 2021

При этом граждан США устраивает «стреляющее от влаги» сливочное масло во время жарки блюд. Они также не брезгуют использовать спреи из растительных масел. «И вот тут я увидела культурную пропасть. Ведь для меня, как и для многих из вас, масло — это вкус детства. Это "намазать потолще" и "завидуют соседи" — такое возможно только в России. Мучилась я с американским 80-процентным маслом и проклинала себя от того, что толком приготовить ничего не могу», — подытожила путешественница.

Ранее Ершова описала жизнь российского комьюнити в США фразой «армяне позаботились о нас». Автор публикации призналась, что в этой стране можно купить почти все, но найти настоящие соленые огурцы для оливье и винегрета — почти невыполнимая миссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok