Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:58, 19 февраля 2026Экономика

Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

РСПП: Больше 80 % опрошенных компаний остановили или заморозили инвестпрограммы
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Высокая ключевая ставка Банка России остается главной помехой для инвестиций. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, опрос союза показал, что больше 80 процентов опрошенных компаний или остановили, или заморозили инвестиционные программы. Шохин обратил внимание, что в 2025 году ВВП показал однопроцентный рост, а инфляция замедлилась до 5,6 процента. Это дает основания для умеренного оптимизма, однако со счетов нельзя сбрасывать тот факт, что в России слишком долго сохраняли высокую ключевую ставку.

Шохин заявил, что бизнес приветствует переход регулятора к снижению этого показателя, хотя те темпы, которые выбрал Центробанк, оказываются недостаточными для того, чтобы оживить инвестиционную активность предпринимателей.

По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, регулятор перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике не раньше следующего года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке СБУ убить Залужного

    Крепкий рубль стал проблемой

    Россия «замедлила» параллельный импорт. Что будет с ценами

    Пожилого мужчину засыпало зерном насмерть

    Подслушан разговор представителей США и Британии о России в Женеве

    Россияне назвали худших советчиков по вопросам ремонта машин

    Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

    Россиян научили проветривать квартиру зимой

    Пытавшаяся прикурить от Вечного огня молодая пара выслушала приговор

    В Литве захотели запретить концерты российского рэпера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok