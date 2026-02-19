Российские бизнесмены назвали главную помеху для инвестиций

РСПП: Больше 80 % опрошенных компаний остановили или заморозили инвестпрограммы

Высокая ключевая ставка Банка России остается главной помехой для инвестиций. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Его процитировало «Интерфакс».

По его словам, опрос союза показал, что больше 80 процентов опрошенных компаний или остановили, или заморозили инвестиционные программы. Шохин обратил внимание, что в 2025 году ВВП показал однопроцентный рост, а инфляция замедлилась до 5,6 процента. Это дает основания для умеренного оптимизма, однако со счетов нельзя сбрасывать тот факт, что в России слишком долго сохраняли высокую ключевую ставку.

Шохин заявил, что бизнес приветствует переход регулятора к снижению этого показателя, хотя те темпы, которые выбрал Центробанк, оказываются недостаточными для того, чтобы оживить инвестиционную активность предпринимателей.

По словам заместителя председателя Банка России Алексея Заботкина, регулятор перейдет к более мягкой денежно-кредитной политике не раньше следующего года.