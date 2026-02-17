Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 17 февраля 2026Экономика

ЦБ назвал сроки перехода к более мягкой денежно-кредитной политике

Замглавы ЦБ Заботкин: Переход к нейтральной ДКП произойдет в течение 2027 года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Переход к нейтральной, более мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), согласно базовому прогнозу Центробанка (ЦБ), произойдет не раньше следующего года. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

К тому времени темпы роста потребительских цен приблизятся к таргету, установленному ЦБ на уровне 4 процентов. Вместе с этим, полагает Заботкин, следует ожидать постепенного снижения инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Все это в совокупности поспособствует смягчению ДКП, резюмировал он.

В этом году ключевая ставка, скорее всего, останется двузначной. Переход к однозначной произойдет, наиболее вероятно, в 2027 году, полагает Заботкин. Есть предпосылки, что средняя ключевая ставка в следующем году может опуститься до 7,5-8,5 процента. «В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», — констатировал он.

По итогам февральского заседания совета директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16 до 15,5 процента годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету. Заботкин понадеялся, что разовый эффект от разгона цен в начале года в скором времени сойдет на нет. Впрочем, ряд экспертов сходится во мнении, что говорить об этом можно будет не раньше весны. Если сигналы окажутся тревожными, ЦБ вряд ли решится на резкие шаги в вопросе ключевой ставки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    Десятки миллионов и землю экс-полицейского просят обратить в доход государства

    В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

    Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

    Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

    Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

    Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

    Роднина высмеяла выступление грузинского фигуриста на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok