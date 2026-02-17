ЦБ назвал сроки перехода к более мягкой денежно-кредитной политике

Замглавы ЦБ Заботкин: Переход к нейтральной ДКП произойдет в течение 2027 года

Переход к нейтральной, более мягкой денежно-кредитной политике (ДКП), согласно базовому прогнозу Центробанка (ЦБ), произойдет не раньше следующего года. Об этом заявил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

К тому времени темпы роста потребительских цен приблизятся к таргету, установленному ЦБ на уровне 4 процентов. Вместе с этим, полагает Заботкин, следует ожидать постепенного снижения инфляционных ожиданий бизнеса и населения. Все это в совокупности поспособствует смягчению ДКП, резюмировал он.

В этом году ключевая ставка, скорее всего, останется двузначной. Переход к однозначной произойдет, наиболее вероятно, в 2027 году, полагает Заботкин. Есть предпосылки, что средняя ключевая ставка в следующем году может опуститься до 7,5-8,5 процента. «В течение 2027 года в нейтральный диапазон ставка вернется», — констатировал он.

По итогам февральского заседания совета директоров ЦБ понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16 до 15,5 процента годовых. Главным условием для дальнейшего смягчения ДКП в регуляторе называли устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету. Заботкин понадеялся, что разовый эффект от разгона цен в начале года в скором времени сойдет на нет. Впрочем, ряд экспертов сходится во мнении, что говорить об этом можно будет не раньше весны. Если сигналы окажутся тревожными, ЦБ вряд ли решится на резкие шаги в вопросе ключевой ставки.