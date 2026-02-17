Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:22, 17 февраля 2026Экономика

ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

Замглавы ЦБ Заботкин: Разовые факторы разгона цен будут исчерпаны в начале года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Центробанк (ЦБ) рассчитывает, что разовые факторы разгона потребительских цен, который был зафиксирован в начале года, в скором времени будут исчерпаны. Об этом заявил замглавы регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он выразил надежду, что всплеск инфляции, который был отмечен в январе на фоне повышения налога на добавленную стоимость, вскоре сойдет на нет. В дальнейшем, полагает Заботкин, темпы роста потребительских цен продолжат замедляться. «Разовые факторы разгона инфляции не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий», — резюмировал замглавы ЦБ.

Впрочем, инфляционные ожидания как бизнеса, так и населения пока сохраняются на повышенном уровне. Этот фактор стал одной из главных причин осторожного снижения ключевой ставки на февральском заседании совета директоров ЦБ. Руководство регулятора понизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16 до 15,5 процента годовых.

Главным условием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики глава регулятора Эльвира Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету, установленному на уровне 4 процентов. На этом фоне ожидать резкого снижения ключевой ставки в обозримом будущем не приходится. Ставка окажется однозначной (в районе 8-9 процентов) не раньше следующего года, констатировала Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утверждают, что полная блокировка Telegram состоится в День дурака. Роскомнадзор ответил

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России небывало подорожало съемное жилье

    Российскую «Артемиду» начнут производить серийно

    Кот оказался вором-рецидивистом

    Центробанк собрался наказывать за неправильные советы по инвестициям

    В России подсчитали траты россиян в букмекерских компаниях

    Врач предупредила о скрытой опасности изжоги

    ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok