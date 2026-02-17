ЦБ назвал сроки завершения разгона цен в России

Замглавы ЦБ Заботкин: Разовые факторы разгона цен будут исчерпаны в начале года

Центробанк (ЦБ) рассчитывает, что разовые факторы разгона потребительских цен, который был зафиксирован в начале года, в скором времени будут исчерпаны. Об этом заявил замглавы регулятора Алексей Заботкин, его слова приводит ТАСС.

Он выразил надежду, что всплеск инфляции, который был отмечен в январе на фоне повышения налога на добавленную стоимость, вскоре сойдет на нет. В дальнейшем, полагает Заботкин, темпы роста потребительских цен продолжат замедляться. «Разовые факторы разгона инфляции не помешают дальнейшему снижению инфляционных ожиданий», — резюмировал замглавы ЦБ.

Впрочем, инфляционные ожидания как бизнеса, так и населения пока сохраняются на повышенном уровне. Этот фактор стал одной из главных причин осторожного снижения ключевой ставки на февральском заседании совета директоров ЦБ. Руководство регулятора понизило ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 16 до 15,5 процента годовых.

Главным условием для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики глава регулятора Эльвира Набиуллина называла устойчивое замедление инфляции и ее приближение к таргету, установленному на уровне 4 процентов. На этом фоне ожидать резкого снижения ключевой ставки в обозримом будущем не приходится. Ставка окажется однозначной (в районе 8-9 процентов) не раньше следующего года, констатировала Набиуллина.