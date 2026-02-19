Реклама

15:59, 19 февраля 2026Наука и техника

Российские собаки получили бронежилеты

«Известия»: Российские служебные собаки получили бронежилеты
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские служебные собаки, работающие с саперами, получили бронежилеты, защищающие от осколков и пуль. Об этом рассказывает газета «Известия».

Размеры брони, поступающие в подразделения в зоне специальной военной операции (СВО), зависят от породы животного. «Бронежилет закрывает все тело, кроме лап и головы. Касок для собак нет, но существуют очки, на которые клеится противоосколочная пленка», — уточнил сапер Дмитрий Гончаренко, работающий в Донецкой народной республике.

В январе издание со ссылкой на компанию «БПР Ярл» сообщило, что в России запустили производство легких бронежилетов для служебных собак.

В декабре концерн «Калашников» сообщил, что поставил заказчику дополнительные комплекты боевого снаряжения «Стрелок».

