16:58, 19 февраля 2026Силовые структуры

Российский мэр выкупил особняки с комнатой для прислуги, каминным залом и бассейном

Суд изъял у экс-главы Владикавказа Хадарцева имущество на 168 миллионов рублей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Верховный суд республики Северная Осетия — Алания удовлетворил антикоррупционный иск прокуратуры к бывшему главе Владикавказа Махарбеку Хадарцеву об изъятии у него в доход государства имущества общей стоимостью 168,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканском ведомстве.

Экс-чиновник не смог подтвердить законность приобретения двух особняков в Московской области. Он выкупил их в период службы на посту мэра города за стоимость, которая значительно превышала его доходы.

Их площадь составила 1308,3 квадратных метра и 573 квадратных метра. В домах есть комнаты для прислуги, каминный зал, баня с бассейном, а на приусадебной территории установлены беседки и спортивные площадки.

Суд первой инстанции отказал прокуратуре в требовании конфисковать недвижимость Хадарцева, однако в апелляции ведомство добилось своего.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и подконтрольных ему лиц на сумму около 23 миллиардов рублей.

