Российский полицейский оказался разбойником

В Петербурге задержали полицейского по подозрению в разбойном нападении
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в разбойном нападении на квартиру с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 17 февраля фигуранты узнали от знакомой о квартире, в которой хранятся наркотики, проникли в нее и связали хозяина. Мужчину избили, после чего похитили его телефон и запрещенные средства.

Оперативники задержали подозреваемых, один из них оказался полицейским. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое с незаконным проникновением в жилище. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что у экс-депутата Госдумы отобрали имущество на миллиарды рублей.

