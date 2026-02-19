Реклама

Наука и техника
14:57, 19 февраля 2026

«Ростех» рассказал о выходе огнеметной «Тосочки» за рамки

«Ростех»: ТОС-2 «Тосочка» стала технологичным средством огневой поддержки
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» благодаря своим характеристикам вышла за рамки штурмовой системы и стала более технологичным средством огневой поддержки. Об этом госкорпорация «Ростех» рассказала в Telegram.

Производитель обратил внимание на кадры боевой работы колесной ТОС-2. Отмечается, что после точного удара термобарическими боеприпасами «Тосочки» штурмовые подразделения не встречают сопротивления.

«Ростех» добавил, что ТОС-2 сохранила мощность более тяжелой ТОС-1А «Солнцепек», которую дополнили новым оборудованием. Машина получила усовершенствованную систему управления огнем. Также «Тосочку» оснастили агрегатом для перезарядки без транспортно-заряжающей машины.

«Благодаря этому машина по своей концепции уже вышла за рамки "штурмового средства прорыва". Это более гибкий, мобильный и технологически оснащенный инструмент огневой поддержки, адаптированный к требованиям современной войны», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале «Известия» писали, что позиции российских тяжелых огнеметных систем в зоне СВО прикроют дронами-перехватчиками «Шершень». Аппараты уничтожают беспилотники противника ударом.

