Наука и техника
11:34, 10 февраля 2026Наука и техника

Российские ТОСы прикроют «Шершни»

«Известия»: Российские ТОСы прикроют дроны-перехватчики «Шершень»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОСы) в зоне специальной военной операции (СВО) прикроют дроны-перехватчики «Шершень». Об этом со ссылкой на разработчиков сообщает газета «Известия».

Дроны-перехватчики способны самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать вражеские цели. Изделия выполнены в двух вариантах — для поражения целей на дальности до 50 метров и до 200 метров.

Дроны оснащены оптическими и инфракрасными камерами, системой искусственного интеллекта, способны работать роем по 10-20 беспилотников. «Наша машина уничтожает дрон врага кинетическим ударом, то есть тараном», — заявил один из разработчиков Максим.

Он добавил, что на одной пусковой установке ТОС можно расположить четыре «Шершня», которые обеспечат круговую оборону боевой машины. Компактный беспилотник может использовать одиночный боец.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщил в Telegram, что боевую машину тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отчеканили на памятной монете.

В январе Telegram-канал «Война История Оружие» заметил, что в России испытали миниатюрную огнеметную систему «Мальвина».

