Наука и техника
20:03, 19 января 2026

В России испытали огнеметную «Мальвину»

В России испытали мини-«Солнцепек» «Мальвина»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие»

Миниатюрную огнеметную систему «Мальвина» испытали в России. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Война История Оружие».

Установка состоит из двух направляющих от тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Они позволяют вести огонь термобарическими снарядами калибра 220 миллиметров. Направляющие оснастили защитным экраном, который рассеивает поток газов от вылетающего снаряда.

Можно допустить, что относительно легкую «Мальвину» установят на автомобильное шасси. Импровизированная альтернатива тяжелому «Солнцепеку» сможет максимально оперативно покидать огневую позицию после стрельбы.

В ноябре появились кадры, демонстрирующие применение новой ТОС-3 «Дракон» в зоне СВО. Машина 29-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр» выполняла задачи на красноармейском направлении.

