Боевую работу российского «Дракона» в зоне СВО засняли

Работу российской ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении засняли

Работу российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении засняли. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В сообщении отмечается, что попавшая на кадры ТОС-3 «Дракон» на шасси танка Т-80 принадлежит 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр».

Кадры с ТОС-3 «Дракон» в зоне специальной военной операции (СВО) в Telegram-каналах публиковали неоднократно, например, в июле.

В ноябре 2024 года в публикации американского издания The National Interest заметили, что ТОС-3 «Дракон» превосходит прошлые модификации тяжелых огнеметных систем по боевой мощи.