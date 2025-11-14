Наука и техника
13:02, 14 ноября 2025

Боевую работу российского «Дракона» в зоне СВО засняли

Работу российской ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении засняли
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Работу российской тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» на Красноармейском направлении засняли. На это обратил внимание Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В сообщении отмечается, что попавшая на кадры ТОС-3 «Дракон» на шасси танка Т-80 принадлежит 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты группировки войск «Центр».

Кадры с ТОС-3 «Дракон» в зоне специальной военной операции (СВО) в Telegram-каналах публиковали неоднократно, например, в июле.

В ноябре 2024 года в публикации американского издания The National Interest заметили, что ТОС-3 «Дракон» превосходит прошлые модификации тяжелых огнеметных систем по боевой мощи.

