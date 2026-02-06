Реклама

Наука и техника
14:19, 6 февраля 2026Наука и техника

«Сметающий все на пути» «Солнцепек» отчеканили на монете

УВЗ: Банк России выпустил монеты с изображением ТОС-1А «Солнцепек»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пресс-служба Банка России

Боевую машину тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» отчеканили на памятной монете. Об этом сообщил концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) в Telegram.

Банк России выпустил три серебряные монеты «Войска радиационной, химической и биологической защиты», которые входят в серию «Вооруженные силы Российской Федерации». На одной из монет изобразили гусеничную машину системы ТОС-1А.

В концерне напомнили, что «Солнцепеки» с первых дней специальной военной операции проявили себя как мощное и эффективное вооружение. «Термобарические снаряды этой уникальной установки полностью уничтожают вражеские укрепления и сметают все на своем пути», — говорится в сообщении.

В ноябре стало известно, что «Уралвагонзавод» поставил Вооруженным силам России партию огнеметных систем «Солнцепек» с дополнительной защитой от дронов. Машина на шасси танка Т-72 несет пакет из 24 направляющих с реактивными снарядами калибра 220 миллиметров.

