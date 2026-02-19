Женщина сделала своим детям татуировки и попала в тюрьму

В США женщина сделала татуировку пятилетней дочери и попала в тюрьму

Жительница США Мэган Фарр сделала своим дочерям татуировки против их воли и попала в тюрьму. Об этом сообщает KTRE.

Инцидент произошел в штате Техас в апреле 2023 года. Женщина связала пятилетней дочери руки и ноги, заклеила рот скотчем и закрыла лицо, чтобы ее муж Ганнер Фарр мог нанести татуировку на стопу девочки. Ребенок при этом активно сопротивлялся. Позже выяснилось, что и девятилетняя дочь Фарр получила татуировку.

Правда вскрылась, когда учительница заметила воспаление на ноге пятилетней ученицы, которая пожаловалась на боль. После звонка из школы Фарр попыталась скрыть следы своих действий: она начала обрабатывать рисунок смесью лимонного сока, соли и уксуса и растирать кожу девочки жесткой мочалкой. Все это привело к сильному раздражению. В итоге дочь Фарр попала в больницу, а рисунок пришлось удалять вместе с куском кожи.

В ходе последовавшего расследования выяснилось, что Фарр в разговоре с учителями назвала татуировку следами от ручки. Кроме того, она скрывала старшую дочь от правоохранителей, забрала детей из школы, уговаривала 17-летнего свидетеля дать ложные показания и угрожала расправиться с отцом детей, который обратился в службу опеки.

В суде Фарр прочитала покаянное письмо, заявив, что «хотела быть хорошей матерью». Судья Тодд Кассау, отметив положительные перемены в поведении женщины, подчеркнул, что это не меняет последствий содеянного, и приговорил ее к трем годам тюрьмы за нанесение телесных повреждений ребенку.

