Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:36, 19 февраля 2026Из жизни

Женщина сделала своим детям татуировки и попала в тюрьму

В США женщина сделала татуировку пятилетней дочери и попала в тюрьму
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

Жительница США Мэган Фарр сделала своим дочерям татуировки против их воли и попала в тюрьму. Об этом сообщает KTRE.

Инцидент произошел в штате Техас в апреле 2023 года. Женщина связала пятилетней дочери руки и ноги, заклеила рот скотчем и закрыла лицо, чтобы ее муж Ганнер Фарр мог нанести татуировку на стопу девочки. Ребенок при этом активно сопротивлялся. Позже выяснилось, что и девятилетняя дочь Фарр получила татуировку.

Правда вскрылась, когда учительница заметила воспаление на ноге пятилетней ученицы, которая пожаловалась на боль. После звонка из школы Фарр попыталась скрыть следы своих действий: она начала обрабатывать рисунок смесью лимонного сока, соли и уксуса и растирать кожу девочки жесткой мочалкой. Все это привело к сильному раздражению. В итоге дочь Фарр попала в больницу, а рисунок пришлось удалять вместе с куском кожи.

Материалы по теме:
Идеальный незнакомец Аферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
Идеальный незнакомецАферист притворялся агентом ЦРУ и обольщал женщин. Его тайну не могли раскрыть долгие годы
14 июня 2020
«Кончится тем, что про это снимут сериал» Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
«Кончится тем, что про это снимут сериал»Сироту с Украины приютили в США, но бросили. В ней заподозрили взрослую карлицу-психопатку
20 сентября 2019

В ходе последовавшего расследования выяснилось, что Фарр в разговоре с учителями назвала татуировку следами от ручки. Кроме того, она скрывала старшую дочь от правоохранителей, забрала детей из школы, уговаривала 17-летнего свидетеля дать ложные показания и угрожала расправиться с отцом детей, который обратился в службу опеки.

В суде Фарр прочитала покаянное письмо, заявив, что «хотела быть хорошей матерью». Судья Тодд Кассау, отметив положительные перемены в поведении женщины, подчеркнул, что это не меняет последствий содеянного, и приговорил ее к трем годам тюрьмы за нанесение телесных повреждений ребенку.

Ранее в Великобритании 46-летняя Этель Миллс попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Причиной стало желание получить страховку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас выдвинула ультиматум России по Украине. Какие требования он содержит и что ответил Кремль?

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    В ЕС отреагировали на требования Каллас к России одной фразой

    Белоруссия обвинила США в саботаже участия Минска в работе Совета мира

    Произвольную программу фигуристок-одиночниц на Олимпиаде посетит Шарапова

    Максим Фадеев показал внешность на фото 35-летней давности

    Россиянам назвали продукт для повышения либидо

    Бывшая республика СССР закупила российской нефти на миллионы долларов

    Женщина сделала своим детям татуировки и попала в тюрьму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok