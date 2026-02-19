Со дна ледяной пещеры подняли древнюю неизлечимую инфекцию

В ледяной пещере обнаружили древнюю инфекцию, устойчивую ко всем антибиотикам

В ледяной пещере Скэришоара в Румынии обнаружены микроорганизмы возрастом пять тысяч лет, устойчивые ко всем протестированным антибиотикам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученые из Румынской академии подняли со дна пещеры образец длиной 25 метров, охватывающий 13 тысяч лет истории. Фрагменты льда поместили в стерильные пакеты и доставили в лабораторию. Там из них выделили несколько бактериальных штаммов.

Наибольший интерес вызвал штамм Psychrobacter SC65A.3. Исследователи испытали на нем 28 антибиотиков, относящихся к десяти различным классам. Древняя инфекция оказалась неизлечима: она устояла перед всеми проверенными средствами, включая триметоприм, клиндамицин и метронидазол.

У необычной бактерии нашли более ста генов, которые помогают ей выдерживать влияние антибиотиков, а также 11 генов, потенциально способных подавлять рост других бактерий, грибков и вирусов. Помимо этого, ученые обнаружили почти 600 генов с неизвестными функциями.

Ранее сообщалось, что ученые нашли на побережье Эквадора останки беременной женщины, которую принесли в жертву больше тысячи лет назад. Ее кисти и левая нога были отделены от тела, эксперты также зафиксировали переломы черепа и следы порезов на костях рук.