12:04, 19 февраля 2026Россия

В метро Москвы восстановлено движение поездов после происшествия

Движение на Бутовской линии метро Москвы восстановили
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

На станции «Битцевский парк» в метро Москвы произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно, взорвалось оборудование. Информация о пострадавших не поступала. Пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии метро. На данный момент движение восстановлено.

К посту приложено видео, на котором видно стоящий на станции поезд в клубах дыма и бегущего человека. Через несколько секунд происходят вспышка и хлопок.

Ранее в Мичуринске Тамбовской области на железной дороге взорвались две цистерны с бензином. Происшествие попало на видео. На кадрах видно мощную вспышку и огненный гриб высотой в несколько этажей.

