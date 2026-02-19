Одного из крупнейших производителей цемента в России решили не национализировать

Арбитраж Кубани утвердил отказ ГП от иска о национализации «Новоросцемента»

Арбитражный суд Краснодарского края в четверг удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры (ГП) РФ об отказе от исковых требований по изъятию в доход государства активов одного из крупнейших в России производителей цемента, группы «Новоросцемент». Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным корреспондента агентства, решено, в частности, снять обеспечительные меры в отношении компаний «Новоросцемент», Верхнебаканский цементный завод, АО «Актуальные инвестиции».

Иск ГП о национализации холдинга с активами на 45 миллиардов рублей, полностью обеспечивающего потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, был подан в конце января. Владелец предприятия Лев Кветной фигурировал в нем в качестве третьего лица.

Накануне, 18 февраля, стало известно об отказе российского надзорного ведомства от соответствующего заявления.