18:55, 19 февраля 2026Интернет и СМИ

Жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram отклонили

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Rahul Ramachandram / Shutterstock / Fotodom

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. Об этом заявил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Мосгорсуд согласился с прекращением производства по делу о частичном ограничении работы мессенджеров Telegram и WhatsApp», — говорится в сообщении. Отмечается, что судебная инстанция оставила решение Таганского районного суда Москвы без изменений.

Речь идет об иске о признании незаконными и необоснованными действий государственных органов по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Истцом выступал Константин Ларионов и группа лиц. Ответчиками были указаны Роскомнадзор и Минцифры России.

В декабре 2025 года Таганский районный суд прекратил производство по этому делу. «Административным истцом не представлено доказательств, что он  уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов  Telegram и WhatsApp», — пояснили тогда на канале судов общей юрисдикции Москвы.

