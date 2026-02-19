Жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram отклонили

Мосгорсуд отклонил жалобу на прекращение дела об ограничении звонков в Telegram

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение по делу об ограничении звонков в Telegram и WhatsApp. Об этом заявил официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Мосгорсуд согласился с прекращением производства по делу о частичном ограничении работы мессенджеров Telegram и WhatsApp», — говорится в сообщении. Отмечается, что судебная инстанция оставила решение Таганского районного суда Москвы без изменений.

Речь идет об иске о признании незаконными и необоснованными действий государственных органов по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp. Истцом выступал Константин Ларионов и группа лиц. Ответчиками были указаны Роскомнадзор и Минцифры России.

В декабре 2025 года Таганский районный суд прекратил производство по этому делу. «Административным истцом не представлено доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp», — пояснили тогда на канале судов общей юрисдикции Москвы.