«Код Дурова»: Telegram протестирует запрет пересылать сообщения из личных чатов

Telegram ввел один запрет для пользователей в бета-версии мессенджера для iOS, чтобы протестировать новую функцию, которая не даст копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Такие данные приводит издание «Код Дурова».

Пользователи, у которых открыт доступ к бета-версии 12.5 мессенджера, могут активировать такую функцию, открыв профиль контакта и нажав «Изменить контакт». После этого надо выбрать «Запретить копирование».

Помимо этого, у пользователей мессенджера появилась возможность создавать напоминания на основе сообщений, в которых указаны время и дата. Telegram отслеживает такие сообщения и предлагает установить напоминание.

Ранее для россиян появилась бесплатная функция в Telegram. Им стала доступна публикация одной сториз в день без формления подписки Premium.