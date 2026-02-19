Реклама

Telegram ввел один запрет для пользователей

Александра Синицына
Фото: miss.cabul / Shutterstock / Fotodom

Telegram ввел один запрет для пользователей в бета-версии мессенджера для iOS, чтобы протестировать новую функцию, которая не даст копировать, сохранять или пересылать сообщения из личных чатов. Такие данные приводит издание «Код Дурова».

Пользователи, у которых открыт доступ к бета-версии 12.5 мессенджера, могут активировать такую функцию, открыв профиль контакта и нажав «Изменить контакт». После этого надо выбрать «Запретить копирование».

Помимо этого, у пользователей мессенджера появилась возможность создавать напоминания на основе сообщений, в которых указаны время и дата. Telegram отслеживает такие сообщения и предлагает установить напоминание.

Ранее для россиян появилась бесплатная функция в Telegram. Им стала доступна публикация одной сториз в день без формления подписки Premium.

