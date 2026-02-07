Реклама

04:38, 7 февраля 2026

Для россиян появилась бесплатная функция в Telegram

Пользователи Telegram из России могут публиковать 1 сториз без Premium
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пользователи мессенджера Telegram из России теперь могут публиковать по одной сториз в день без подписки Premium. О новой бесплатной функции сообщил портал «Код Дурова».

«С 6 февраля 2026 года Telegram открыл для россиян возможность публикации историй без необходимости подключать для этого подписку Telegram Premium», — говорится в публикации.

Отмечается, что также такая функция появилась у пользователей из Украины и Ирана.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее закроется, чем начнет передавать данные о переписках третьим лицам.

