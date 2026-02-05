Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:28, 5 февраля 2026Интернет и СМИ

Дуров сделал важное заявление о Telegram

Дуров: Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее закроется, чем начнет передавать данные о переписках третьим лицам. Важное заявление он сделал в соцсети Х.

Дуров написал, что Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp.

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие диалога с США по ДСНВ

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Названа главная причина проблем премиальных китайских машин зимой

    Российское турагентство отменило тур в Азию и не вернуло клиентам сотни тысяч рублей

    Москвичей предупредили о проблемах с апартаментами

    Путин назвал феноменом способность глубинной России объединяться для защиты Москвы

    Индия предъявила высокий спрос на еще один российский товар

    Лекарственное растение неожиданно связали со снижением агрессивности рака

    Тысячи «львиных грив» вынесло на пляж

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok