Дуров сделал важное заявление о Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее закроется, чем начнет передавать данные о переписках третьим лицам. Важное заявление он сделал в соцсети Х.
Дуров написал, что Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp.
Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp.