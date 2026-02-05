Дуров сделал важное заявление о Telegram

Дуров: Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер скорее закроется, чем начнет передавать данные о переписках третьим лицам. Важное заявление он сделал в соцсети Х.

Дуров написал, что Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров намекнул на ненадежность мессенджера WhatsApp.

Американский предприниматель, владелец соцсети X Илон Маск одним словом ответил на пост основателя Telegram Павла Дурова, который раскритиковал мессенджер WhatsApp.