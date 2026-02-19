Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:39, 19 февраля 2026Наука и техника

В Windows 11 нашли скрытую функцию

В Windows 11 добавили встроенную утилиту для тестирования скорости интернета
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

В Windows 11 появился встроенный сервис тестирования скорости интернета. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Новую функцию нашли в обновлении KB5077241. Утилита интегрирована непосредственно в панель задач. Чтобы запустить тестирование, нужно нажать правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать опцию «Выполнить проверку скорости интернета» (Perform speed test).

После запуска программа откроет браузер, выбранный по умолчанию, и совершит тест. Утилита сможет проверить скорость подключения по Ethernet, Wi-Fi или сотовой связи. Новая скрытая функция может пригодиться при диагностике проблем с подключением к сети без использования сторонних программ и веб-сервисов.

Функция входит в предварительную сборку Windows 11, пока что доступную только инсайдерам. Также в обновлении появились функция быстрого восстановления системы, резервного копирования при входе в систему, настройки веб-камеры и новые эмодзи. В Microsoft заявили, что обновление будут распространять постепенно среди участников программы Windows Insider.

В середине февраля Microsoft признала ошибки, из-за которых пользователи Windows 11 увидели «черный экран смерти». По словам журналистов издания TechRadar, с неполадками чаще всего сталкивались геймеры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok