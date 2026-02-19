В Windows 11 нашли скрытую функцию

В Windows 11 добавили встроенную утилиту для тестирования скорости интернета

В Windows 11 появился встроенный сервис тестирования скорости интернета. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Новую функцию нашли в обновлении KB5077241. Утилита интегрирована непосредственно в панель задач. Чтобы запустить тестирование, нужно нажать правой кнопкой мыши по значку сети и выбрать опцию «Выполнить проверку скорости интернета» (Perform speed test).

После запуска программа откроет браузер, выбранный по умолчанию, и совершит тест. Утилита сможет проверить скорость подключения по Ethernet, Wi-Fi или сотовой связи. Новая скрытая функция может пригодиться при диагностике проблем с подключением к сети без использования сторонних программ и веб-сервисов.

Функция входит в предварительную сборку Windows 11, пока что доступную только инсайдерам. Также в обновлении появились функция быстрого восстановления системы, резервного копирования при входе в систему, настройки веб-камеры и новые эмодзи. В Microsoft заявили, что обновление будут распространять постепенно среди участников программы Windows Insider.

В середине февраля Microsoft признала ошибки, из-за которых пользователи Windows 11 увидели «черный экран смерти». По словам журналистов издания TechRadar, с неполадками чаще всего сталкивались геймеры.