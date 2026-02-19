Реклама

Экономика
07:50, 19 февраля 2026Экономика

Торговля России с европейской страной обрушилась

Посол Тарабрин: Объем торговли России с Нидерландами упал более чем в 8 раз
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С 2019 по 2024 год суммарные объемы торговли России и Нидерландов обрушились более чем в восемь раз. О резком падении товарооборота с европейской страной заявил посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, его слова приводит РИА Новости.

Если в 2019 году совокупный размер двусторонней торговли оценивался в 41,4 миллиарда евро, то по итогам 2024-го составил всего 5 миллиардов. Таким образом, за это время товарооборот России и Нидерландов просел в 8,28 раза, констатировал дипломат. В сравнении с пиковым показателем, зафиксированным в 2012 году, торговля двух стран просела еще в большей степени, отметил посол. Снижение к этому уровню составило 77,7 миллиарда евро (более чем в 16 раз).

Подобную динамику Тарабрин связал с вводом масштабных антироссийских санкций со стороны властей Евросоюза (ЕС). Политику руководства блока посол назвал односторонней. «Торговля стала наиболее пострадавшей сферой из-за разрыва связей с нашей страной», — резюмировал Тарабрин.

После ввода санкций торговля России и Евросоюза (ЕС) схлопнулась. Только за первую половину 2025 года двусторонний товарооборот просел на 74 процента в сравнении с уровнем, фиксировавшимся в феврале 2022-го. Главным торгово-экономическим партнером России за это время стал Китай. Однако если для Москвы Пекин остается безальтернативным союзником, то роль РФ в структуре торговли КНР продолжает быть относительно незначительной. На этом фоне многие эксперты говорят о риске усиления зависимости России от Китая.

