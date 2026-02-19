Трамп сделал одно признание об Азербайджане

Трамп заявил, что научился говорить слово «Азербайджан» красиво

Президент США Дональд Трамп заявил, что научился говорить слово «Азербайджан» красиво в присутствии президента страны Ильхама Алиева. Об этом он сказал в ходе первого заседания Совета мира, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Алиев — президент Азербайджана. Мне нравится это название, сначала мне было сложно выговорить его, а теперь оно мне нравится. Это очень красивое название», — заявил Трамп.

Глава Белого дома в ходе выступления также поделился подробностями подписания мирной декларации в августе 2025 года между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По словам Трампа, изначально политики стояли в разных углах Овального кабинета, однако позже они обнялись и «стали друзьями».

8 августа 2025 года Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию, в которой подчеркнули необходимость продолжения дальнейших действий по нормализации отношений. В феврале старший научный аналитик Международной кризисной группы Джошуа Кучера в интервью The Washington Post заявил, что американский лидер с помощью этого шага желает лишь получить «лавры миротворца», а вовсе не оттеснить Россию на Южном Кавказе.