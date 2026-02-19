Реклама

Трамп высказался об увольнении Рубио

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Alex Brandon / Pool via Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио так хорошо проявил себя на конференции по безопасности в Мюнхене, что американский президент Дональд Трамп чуть его не уволил. Об этом рассказал сам лидер США, трансляция его выступления доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Марко, ты действительно показал себя с лучшей стороны два дня назад в Мюнхене. Настолько хорошо, что я чуть не уволил его, потому что они говорили: "Почему Трамп не может этого сделать?" Я могу, но скажу по-другому», — заявил политик.

Он призвал главу Госдепартамента «не делать лучше, чем уже сделал, иначе его уволят». При этом Трамп подчеркнул, что хочет, чтобы «его ребята добились больших успехов».

Ранее президент США заявил, что у него очень хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Он также отметил, что у него «очень хорошие» отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

