Наука и техника
10:16, 19 февраля 2026Наука и техника

Владельцы самого дорогого смартфона Samsung столкнулись с проблемами

Владельцы Samsung Galaxy Z TriFold пожаловались на сломанный дисплей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пользователи Samsung Galaxy Z TriFold начали жаловаться на поломки смартфона. На это обратило внимание издание Android Headlines.

Журналисты отметили, что на Reddit и в соцсетях стали появляться жалобы пользователей складного смартфона Galaxy Z TriFold от Samsung. Владельцы рассказывают о поломках экрана или шарнира девайса. По их словам, проблемы начинают проявляться через считаные недели или даже дни после покупки аппарата.

Пользователь Odd-Drawer6410 рассказал, что владел устройством всего полтора месяца и был очень аккуратен. Однако в определенный момент внутренний экран смартфона мигнул и перестал работать. Посетитель Reddit посетовал, что купил самый дорогой смартфон Samsung — в США он стоит 2899 долларов (223 тысячи рублей).

Другой посетитель Reddit ThoughtIll3676 признался, что внутренний экран смартфон сломался спустя всего пять дней с момента покупки. Дисплей стал полностью белым — при открытии-закрытии пользователь стал слышать щелчки. Владелец аппарата рассказал, что обращался с устройством бережно.

Журналисты Android Headlines предположили, что проблема может заключаться в браке. В Samsung пока не отреагировали на неполадки.

В начале февраля Samsung Galaxy Z TriFold появился в российской продаже. Аппарат оценили в 500 тысяч рублей.

