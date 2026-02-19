Реклама

Экономика
18:27, 19 февраля 2026Экономика

Центробанк повысил курс доллара

Центральный банк России повысил курс доллара на 50 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В четверг, 19 февраля, Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил курсы доллара и юаня и понизил курс евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк повысил курс доллара на 50 копеек. Стоимость американской валюты таким образом изменилась с 76,15 до 76,64 рубля.

Официальный курс евро скорректировали в сторону понижения. Регулятор опустил стоимость валюты с 90,26 до 90,16 рубля.

Изменилась также и цена китайского юаня. ЦБ поднял курс на несколько копеек. Валюта подорожала с 11,0137 до 11,0747 рубля.

По данным Банка России, реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос в январе по сравнению с декабрьскими уровнями на 1,9 процента. При этом к доллару рубль вырос в начале года на 2,8 процента, а к евро — на 2,3 процента.

Как считает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, доллар может подешеветь до 72-74 рублей. К этому может привести отсутствие внешних шоков и восстановление цен на нефть сорта Brent.

