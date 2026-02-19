Реклама

11:03, 19 февраля 2026

У россиян появится больше возможностей для перелетов в Европу

АТОР: У российских туристов появится больше возможностей для перелетов в Европу
Алина Черненко

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

У соотечественников появится больше возможностей для перелетов в Европу на самолетах авиакомпании Kuwait Airways, которая запустит рейсы в Россию с 16 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что рейсы национальной кувейтской авиакомпании будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и субботам. Ключевая особенность Kuwait Airways — широкофюзеляжные лайнеры. В основном перевозчик будет использовать Boeing 777-300ER.

В АТОР отметили, что у Kuwait Airways широкая маршрутная сеть. На европейских направлениях она включает такие города, как Амстердам, Барселона, Франкфурт, Женева, Лондон, Мадрид, Малага, Манчестер, Милан, Мюнхен, Ницца, Париж, Рим и Вена. Кроме того, российские туристы смогут полететь на самолетах этого перевозчика в Азию, Африку и на Ближний Восток. Также у него есть рейс в Нью-Йорк.

Ранее Словакия заявила о готовности открыть прямое авиасообщение с Москвой. Однако это будет реализовано только в случае снятия европейских санкций против России.

