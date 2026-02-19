Реклама

22:46, 19 февраля 2026Бывший СССР

Владельцев автосервисов на Украине обязали бесплатно чинить технику ВСУ

В Сумах владельцев автосервисов обязали бесплатно чинить технику ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Власти в украинских Сумах заставляют владельцев автосервисов бесплатно чинить технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), запугивая их территориальными центрами комплектования (ТЦК; аналог военкоматов на Украине), пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Власти города Сумы заставляют владельцев местных СТО ремонтировать военную технику ВСУ бесплатно», — говорится в сообщении.

Источник указал, что предпринимателей заставляют за свой счет покупать и запчасти для ремонта техники.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по цеху по ремонту техники ВСУ в районе Берестина в Харьковской области.

