Умер осужденный за листовки в магазине российский художник

Художник Александр Доценко, осужденный за призывы к терроризму, умер после инфаркта. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Сергея Подольского.
По его словам, сотрудники колонии не сообщили об инфаркте у Доценко. Семья художника узнала о произошедшем спустя два дня — 14 февраля. Мужчина тогда уже находился в больнице.
Доценко задержали в январе 2024 года. Со своей женой он оставил на витрине гипермаркета на Таллинском шоссе Ленобласти открытку со стихами про Бандеру и поздравление с Новым годом на украинском языке. Кроме того, пара засовывала эти записки в продукты.
В результате художника приговорили к трем годам колонии-поселения. Также была осуждена и его супруга.