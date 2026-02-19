Умер осужденный за листовки в магазине российский художник

Художник Доценко, осужденный за листовки в магазине, умер после инфаркта

Художник Александр Доценко, осужденный за призывы к терроризму, умер после инфаркта. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Сергея Подольского.

По его словам, сотрудники колонии не сообщили об инфаркте у Доценко. Семья художника узнала о произошедшем спустя два дня — 14 февраля. Мужчина тогда уже находился в больнице.

Доценко задержали в январе 2024 года. Со своей женой он оставил на витрине гипермаркета на Таллинском шоссе Ленобласти открытку со стихами про Бандеру и поздравление с Новым годом на украинском языке. Кроме того, пара засовывала эти записки в продукты.

В результате художника приговорили к трем годам колонии-поселения. Также была осуждена и его супруга.