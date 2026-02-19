Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:52, 19 февраля 2026Силовые структуры

Умер осужденный за листовки в магазине российский художник

Художник Доценко, осужденный за листовки в магазине, умер после инфаркта
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @FreeAsyaSasha

Художник Александр Доценко, осужденный за призывы к терроризму, умер после инфаркта. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его адвоката Сергея Подольского.

По его словам, сотрудники колонии не сообщили об инфаркте у Доценко. Семья художника узнала о произошедшем спустя два дня — 14 февраля. Мужчина тогда уже находился в больнице.

Доценко задержали в январе 2024 года. Со своей женой он оставил на витрине гипермаркета на Таллинском шоссе Ленобласти открытку со стихами про Бандеру и поздравление с Новым годом на украинском языке. Кроме того, пара засовывала эти записки в продукты.

В результате художника приговорили к трем годам колонии-поселения. Также была осуждена и его супруга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль ответил на ультиматумы Каи Каллас к России

    Дерипаска дал тревожный прогноз о российской экономике

    Россиянам объяснили механизм получения свыше миллиона рублей от государства

    Бывшая республика СССР закупила российской нефти на миллионы долларов

    Женщина сделала своим детям татуировки и попала в тюрьму

    Российская актриса возмутилась требованием проходить пробы в кино

    Еврокомиссия потребовала от Украины признать ЛГБТ-браки ради вступления в ЕС

    Названы главные причины мужского бесплодия

    Москвичам назвали дату наступления оттепели

    Мощное землетрясение произошло в одной стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok